Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Прямо таки смешно стало. Мои комментарии на эту тему тщательно минусуют, удаляют, меня поливают грязью, а теперь оказ...Сотни банд могут ...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Поучительная история, в которую никто бы не хотел попасть. Только как же быть с такими чиновниками, у которых зак...Российский чиновн...
  • Геннадий Гайдуков
    Развелись этих тварей толстожопых столько, что скоро на них ни какого бюджета не хватит, да плюс воруют почти всё с в...Российский чиновн...

Как хитро улыбающиеся иноземцы пытались подкупить 'Русскую Общину' после травли детей

Как хитро улыбающиеся иноземцы пытались подкупить 'Русскую Общину' после травли детей

Avia.pro - СМИ Современная Россия продолжает сталкиваться с новой реальностью: вместо традиционных лавочек с семечками на каждом углу появляются магазинчики с контрафактным алкоголем, просроченными продуктами и хитро улыбающимися продавцами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх