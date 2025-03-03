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Live Science: когда человека щекочет сам себя, мозг реагирует менее активно

Live Science: когда человека щекочет сам себя, мозг реагирует менее активно

При попытке пощекотать самих себя почти все люди не смеются. Так происходит потому, что мозг менее активно реагирует на прикосновения, которые человек производит сам, а также "предугадывает" результат таких действий.

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