Прокурор запросил 8 лет колонии экс-директору компании Собчак

В Хамовническом районном суде города Москвы в рамках рассмотрения дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова прокуратура запросила для Кирилла Суханова — коммерческого директора холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак, 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.