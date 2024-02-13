Прокурор запросил 8 лет колонии экс-директору компании Собчак

В Хамовническом районном суде города Москвы в рамках рассмотрения дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова прокуратура запросила для Кирилла Суханова — коммерческого директора холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак, 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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