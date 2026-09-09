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Путин объявил о планах введения безвизового режима для граждан Вьетнама

Президент России Владимир Путин заявил о планах ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом он сообщил по итогам встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.

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