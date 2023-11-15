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Два подростка разбились на скользкой трассе в Челябинской области. Есть погибшие

Два подростка разбились на скользкой трассе в Челябинской области. Есть погибшие

В Ашинском районе подростки-бесправники на вылетели ВАЗе на встречку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 ноября, около 02:00 часов на 1592 километре автодороги «Москва-Челябинск».

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