Два подростка разбились на скользкой трассе в Челябинской области. Есть погибшие

В Ашинском районе подростки-бесправники на вылетели ВАЗе на встречку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 ноября, около 02:00 часов на 1592 километре автодороги «Москва-Челябинск».