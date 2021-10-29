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Финансист назвала плюсы и минусы депозитов и инвестиций

Финансист назвала плюсы и минусы депозитов и инвестиций

Рост ключевой ставки ЦБ повышает доходность депозитов, но многие россияне уже освоили инвестиции. Плюсы и минусы этих инструментов назвала в интервью радио Sputnik директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Гузелия Имаева.

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