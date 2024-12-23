Золотые унитазы в тени: Маск разоблачает бюджетные траты демократки с эксцентричной прической Ирэн ОрлонскаяАмериканский бизнесмен Илон Маск, который является частью команды бывшего президента Дональда Трампа, опубликовал информацию о расходах конгрессвумен Розе Делауро.
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