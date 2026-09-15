Осенняя посадка пионов: как заложить основу пышного цветения

Осень – лучшее время, чтобы высадить в грунт молодые кусты пионов. – Если всё сделать правильно, растения без проблем укоренятся и уже в следующем сезоне порадуют вас пышными шапками ароматных цветов, – уверяет цветовод Ирина Соколова.