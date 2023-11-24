Медведев не считает слова про страну без "мяса" оскорблением "Спартака"

Председатель правления футбольного клуба "Зенит", председатель совета директоров хоккейного СКА Александр Медведев заявил, что его комментарий в адрес хоккейного "Спартака" после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не носит оскорбительного характера.
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