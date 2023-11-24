Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    Кто эту мразь выродил и воспитал. Не иначе как с украинскими корнями помешанными на бандеровщине.В Новосибирске ху...
  • Иван Иваныч
    Ага, а ещё он хотел парад в Крыму и взятия Москвы... Одни "перемоги" в голове у кровавого клоуна. Дурень думкой...  П...Зеленский заявил,...
  • Георгий Михалев
    Нехрена пускать миротворцев. Все они продажные и сторонники террористов. Сначала необходимо полностью ликвидировать х...Полянский заявил,...

Медведев не считает слова про страну без "мяса" оскорблением "Спартака"

Медведев не считает слова про страну без "мяса" оскорблением "Спартака"

Председатель правления футбольного клуба "Зенит", председатель совета директоров хоккейного СКА Александр Медведев заявил, что его комментарий в адрес хоккейного "Спартака" после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не носит оскорбительного характера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх