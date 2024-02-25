Венгерский парламент проголосует по членству Швеции в НАТО

Парламент Венгрии собирается провести голосование по поводу вступления Швеции в НАТО. Об этом заявил лидер парламентской фракции правящей партии "Фидес" Мате Кочиш, уточнив, что голосование по этому вопросу включено в повестку дня сессии 26 февраля.