Тренер Божович: не понимаю, почему матч "Балтика" - "Спартак" не отменили

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович заявил, что матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком" надо было отменить из-за снегопада, передает "Спорт-Экспресс".
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