Враг в Курской области: За сутки врага не прогнать - Авидзба

Анфиса Иванова

" "Конечно, сейчас тяжело, особенно гражданскому населению. Пришёл противник в населённый пункт. Кто в группе зачистки – в ней человек или в ней нелюдь? От этого всё зависит, судьба человека, который там застрял", – говорит Ахра Авидзба." Ситуация жуткая. Над каждым из этих жителей висит смерть в моменты освобождения этих территорий... Дадут ли ВСУшники им зеленый коридор для выхода?! И будут ли наши об этом с этой " элитой" договариваться... Заодно, это тяжелое событие будет проверкой на " прочность духа" каждого из жителей оккупации... Хочется верить, что курчане Россию не предадут!!!