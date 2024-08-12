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Царьград

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Враг в Курской области: За сутки врага не прогнать - Авидзба

Враг в Курской области: За сутки врага не прогнать - Авидзба

Командир Дикой Дивизии Донбасса Авидзба заявил, что ситуация в Курской области тяжёлая.Ахра Авидзба, герой ДНР, полковник, командир Дикой Дивизии Донбасса заявил о враге, хозяйничающем в Курской области: за сутки не прогнать.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot; &quot;Конечно, сейчас тяжело, особенно гражданскому населению. Пришёл противник в населённый пункт. Кто в группе зачистки – в ней человек или в ней нелюдь? От этого всё зависит, судьба человека, который там застрял&quot;, – говорит Ахра Авидзба.&quot;  Ситуация жуткая. Над каждым из этих жителей висит смерть в моменты освобождения этих территорий...  Дадут ли ВСУшники им зеленый коридор для выхода?! И будут ли наши об этом с этой &quot; элитой&quot; договариваться...  Заодно, это тяжелое событие будет проверкой на &quot; прочность духа&quot; каждого из жителей оккупации...  Хочется верить, что курчане Россию не предадут!!!
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