Подмосковный суд начнет рассматривать дело о взятке в 2718 биткоинов

В суде подмосковной Балашихи рассматривается уголовное дело против бывшего московского следователя и его подчиненной, обвиняемых в получении взятки в виде биткоинов от хакерской группировки Infraud Organization.
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