Politicо: семь стран не поддерживают вступление Украины в НАТО

США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания выражают сдержанность в отношении вступления Украины в НАТО в период текущего конфликта, опасаясь возможного военного столкновения с Россией, сообщает Politico со ссылкой на источники.
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