ЛУКАШЕНКО: «НИКАКИХ КРАСНЫЙ ЛИНИЙ НЕ БУДЕТ»

Валерий Беседин

... "Спиной к спине" он стоит. Он за эту спину прячется. От него не требовали активных действий против окраины. Задача была оттянуть часть сил укрофашистов на себя. А он выкинул фортель - отвел свои войска от границы, развязав укрофашистам руки. Вот она сермяжная правда.