Антон ПОЛЯНИЧ Важно использовать любую возможность, чтобы донести до широкой общественности позицию официального Минска относительно вопросов глобального характера.
ЛУКАШЕНКО: «НИКАКИХ КРАСНЫЙ ЛИНИЙ НЕ БУДЕТ»
Комментарии
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Sergey
Слушать эту чушь от "крысы"-Лукашенко, себя не уважать!
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12 час.
Валерий Беседин
... "Спиной к спине" он стоит. Он за эту спину прячется. От него не требовали активных действий против окраины. Задача была оттянуть часть сил укрофашистов на себя. А он выкинул фортель - отвел свои войска от границы, развязав укрофашистам руки. Вот она сермяжная правда.
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11 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Здесь с вами согласен.
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8 час.
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