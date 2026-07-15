На Смоленщине стало больше стобалльников

Итоги череды выпускных экзаменов подвели в министерстве образования и науки Смоленской области В этом году в регионе насчитывается 67 выпускников, сдавших единый государственный экзамен на 100 баллов (больше, чем было ранее), из них пятеро человек продемонстрировали блестящие знания, сдав сразу два предмета на максимальное количество баллов.