Уполномоченный Приангарья помог предпринимателю получить документы для экспорта через суд

Суд кассационной инстанции поддержал позицию Уполномоченного, отменив решение Арбитражного суда Иркутской области и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда по делу № А19-4611/2023 о признании незаконными решений службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, в котором Уполномоченный принимал участие в качестве третьего лица в защиту прав Общества.