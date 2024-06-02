Врио губернатора Кухарук попросил Комарову представлять Югру в Совфеде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук попросил экс-главу региона Наталью Комарову представлять Югру в Совете Федерации, сообщила пресс-служба областного правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии