Я и моя тень! «Джокер: Безумие на двоих» — судебный мюзикл (внезапно)

В международный цифровой прокат вышел суперзлодейский фильм Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих», одаривающий дуэтом Хоакина Феникса и Леди Гаги, а вот повод ли это для радости — рассказывает Дарья Тарасова.
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