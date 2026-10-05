Рязанка заняла второе место на Всероссийских соревнованиях по каратэ

От Рязанской области в состязаниях участвовала спортсменка клуба «КОЛОВРАТ» Алиса Степанова. Она стала обладательницей серебряной медали в категории 14-15 лет 47 кг.
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