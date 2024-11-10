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По 15-20 квадратных километров в сутки российские войска освобождают в зоне СВО

По 15-20 квадратных километров в сутки российские войска освобождают в зоне СВО

Президент России Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО. «Сейчас на некоторых направлениях, на Купянском направлении, не знаю, говорили это военные или нет пока, там два очага блокирования.

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