Только треть россиян чувствуют себя отдохнувшими за лето

В России провели исследование, чтобы выяснить, как россияне отдыхали этим летом. Оказалось, что только 37,7% респондентов чувствуют себя отдохнувшими, тогда как в 2023 году такой ответ дали 42% участников.
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