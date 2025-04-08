Композитор Рыбников подал в суд на популярные платформы

Алексей Рыбников, известный советский и российский композитор, подал в суд на YouTube, Apple Music и другие популярные музыкальные платформы, требуя защиты своих авторских прав на произведения, сообщает РИА Новости.
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