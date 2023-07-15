ВАДИМ ЕГОРОВ Русские войска постепенно выходят из режима глухой обороны и наступают. Например, на Сватовском и Купянском направлениях, где рукой подать до территорий, вынужденно оставленных нами в сентябре прошлого года.
ВЕСТИ С ФРОНТА ПОКАЗАЛИ ЦЕЛЬ СПЕЦОПЕРАЦИИ: РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ХАРЬКОВ И ИЗЮМ?
Комментарии
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Виктор Геманов
Случившееся - непростительно. Надо возвращать авторитет.Но и харьковчане не должны ждать "манны небесной" Пример - Донбасс, Луганщина, Запорожье...
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4 час.
Алексей Горшков
Харьков - какое-то прОклятое место! Во время Великой Отечественной войны несколько раз из рук в руки переходил - причём КАЖДЫЙ РАЗ для нас неудачно! И сейчас мы там застряли,хотя по идее - и город восточный,и русских там много,даже,помнится,в 2014 наравне с Луганском и Донецком был...
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2 час.
E
Ed
Выйти из благоустроенных позиций и пойти на врага? А об сохранности должностей подумали? Надеетесь, что сохранят? Ой...
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34 мин.
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