ВЕСТИ С ФРОНТА ПОКАЗАЛИ ЦЕЛЬ СПЕЦОПЕРАЦИИ: РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ХАРЬКОВ И ИЗЮМ?

Алексей Горшков

Харьков - какое-то прОклятое место! Во время Великой Отечественной войны несколько раз из рук в руки переходил - причём КАЖДЫЙ РАЗ для нас неудачно! И сейчас мы там застряли,хотя по идее - и город восточный,и русских там много,даже,помнится,в 2014 наравне с Луганском и Донецком был...