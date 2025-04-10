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Не только о футболе

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Победы «Барсы» и «ПСЖ», Овечкин номинирован на «Мастертон», МОК обсуждает допуск россиян к ОИ-2026, Карасева не будут назначать на матчи «Динамо», Мамиашвили назвал предателем Валиева и другие новости

Победы «Барсы» и «ПСЖ», Овечкин номинирован на «Мастертон», МОК обсуждает допуск россиян к ОИ-2026, Карасева не будут назначать на матчи «Динамо», Мамиашвили назвал предателем Валиева и другие новости

1. «Барселона» разгромила «Боруссию» Дортмунд (4:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. У Рафиньи гол и два ассиста, Левандовски сделал дубль, Ямаль забил.

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Лена Мисько
Сергей Карасев не будет судить матчи «Динамо» в ближайшее время. По информации «Спорт-Экспресса», в судейском корпусе признали, что ошибки арбитра систематически вредят московскому клубу. Сообщается, что последней каплей стало решение не удалять Кирилла Глебова за столкновение с Муми Нгамале в матче с ЦСКА (1:3) в 23-м туре Мир РПЛ. По мнению многих экспертов, полузащитник армейцев должен был быть удален. В предыдущем матче с участием «Динамо» Карасев не назначил пенальти в ворота «Краснодара» за фол на Диего Лаксальте – впоследствии ЭСК признала это решение ошибочным. Отмечается, что с высокой долей вероятности Карасев нескоро получит новые назначения на матчи «Динамо».
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18 час.
КУАТ
В этом сезоне точно не получит.
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14 час.
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