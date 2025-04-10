Победы «Барсы» и «ПСЖ», Овечкин номинирован на «Мастертон», МОК обсуждает допуск россиян к ОИ-2026, Карасева не будут назначать на матчи «Динамо», Мамиашвили назвал предателем Валиева и другие новости

1. «Барселона» разгромила «Боруссию» Дортмунд (4:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. У Рафиньи гол и два ассиста, Левандовски сделал дубль, Ямаль забил.
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