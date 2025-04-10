Победы «Барсы» и «ПСЖ», Овечкин номинирован на «Мастертон», МОК обсуждает допуск россиян к ОИ-2026, Карасева не будут назначать на матчи «Динамо», Мамиашвили назвал предателем Валиева и другие новости

Лена Мисько

Сергей Карасев не будет судить матчи «Динамо» в ближайшее время. По информации «Спорт-Экспресса», в судейском корпусе признали, что ошибки арбитра систематически вредят московскому клубу. Сообщается, что последней каплей стало решение не удалять Кирилла Глебова за столкновение с Муми Нгамале в матче с ЦСКА (1:3) в 23-м туре Мир РПЛ. По мнению многих экспертов, полузащитник армейцев должен был быть удален. В предыдущем матче с участием «Динамо» Карасев не назначил пенальти в ворота «Краснодара» за фол на Диего Лаксальте – впоследствии ЭСК признала это решение ошибочным. Отмечается, что с высокой долей вероятности Карасев нескоро получит новые назначения на матчи «Динамо».