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Почему лучше покупать белые, а не коричневые яйца

Почему лучше покупать белые, а не коричневые яйца

Большинство из нас считает, что цвет скорлупы куриных яиц не играет никакой роли и на него можно не обращать внимания.

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Комментарии
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Марина Никулина
Опять английские учёные установили? 😂
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23 час.
Silver Kont
&quot; Английские учёные&quot; всегда устанавливают то, что на данный момент выгодно заказчику исследований, который сделал 100 %-ую предоплату...
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20 час.
Elena Dmitrieva
Какая чушь. Предпочитаю коричневые яйца. Мнение не поменяю.
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18 час.

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