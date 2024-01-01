Большинство из нас считает, что цвет скорлупы куриных яиц не играет никакой роли и на него можно не обращать внимания.
Почему лучше покупать белые, а не коричневые яйца
Комментарии
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Марина Никулина
Опять английские учёные установили? 😂
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23 час.
Silver Kont
" Английские учёные" всегда устанавливают то, что на данный момент выгодно заказчику исследований, который сделал 100 %-ую предоплату...
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20 час.
Elena Dmitrieva
Какая чушь. Предпочитаю коричневые яйца. Мнение не поменяю.
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18 час.
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