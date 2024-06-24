В нескольких муниципалитетах Приморья выпала месячная норма осадков

В отдельных муниципалитетах Приморского края прошедшие дожди принесли месячную норму осадков. Об этом стало известно на совещании под руководством председателя правительства региона Веры Щербины, прошедшем 24 июня, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.