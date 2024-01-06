В штабе Владимира Путина начали массово проверять подписи, собранные в его поддержку

Подписные листы в пользу действующего президента направили уже больше половины российских регионов Волонтеры, которые работают в избирательном штабе Владимира Путина, начали массовую проверку подписей, на данный момент уже собранных в его поддержку.
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