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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В штабе Владимира Путина начали массово проверять подписи, собранные в его поддержку

В штабе Владимира Путина начали массово проверять подписи, собранные в его поддержку

Подписные листы в пользу действующего президента направили уже больше половины российских регионов Волонтеры, которые работают в избирательном штабе Владимира Путина, начали массовую проверку подписей, на данный момент уже собранных в его поддержку.

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Самое смешное, и даже бестолковое действо - пытаться &quot;доказать&quot; подтасовку
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17 час.

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