В МВД рассказали россиянам о новых уловках мошенников

Злодеи требуют паспортные данные от имени ФНС якобы для записи на прием МВД РФ предупредило, что аферисты стали звонить гражданам от имени сотрудников ФНС и требовать паспортные данные или ИНН для записи на прием для подачи сведений о доходах за 2024 год в форме 3-НДФЛ.