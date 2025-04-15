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Петербургский дневник

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В МВД рассказали россиянам о новых уловках мошенников

В МВД рассказали россиянам о новых уловках мошенников

Злодеи требуют паспортные данные от имени ФНС якобы для записи на прием МВД РФ предупредило, что аферисты стали звонить гражданам от имени сотрудников ФНС и требовать паспортные данные или ИНН для записи на прием для подачи сведений о доходах за 2024 год в форме 3-НДФЛ.

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