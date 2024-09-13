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Военкор Коц рассказал об открытом в Новосибирске памятнике героям СВО

Военкор Коц рассказал об открытом в Новосибирске памятнике героям СВО

В Октябрьском районе заложили сквер памяти бойцов, сражавшихся за Родину в специальной военной операции.

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