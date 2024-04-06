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Взорвать, нельзя оставить: почему США идут на угрозы ради Тайваня

Взорвать, нельзя оставить: почему США идут на угрозы ради Тайваня

Взорвать, нельзя оставить: почему США идут на угрозы ради Тайваня ТАСС/Zuma Вчера 1,1K прочитали Природа вдруг оказалась за нас.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Автор прав. Отечественную микроэлектронику начали хоронить в 70-е годы, а потом практически убили в 90-е. А последние годы, начиная с 2000 -  это годы правления Путина было много разговоров и планов по возрождению этой отрасли. К сожалению, ВСЁ это так и осталось разговорами. Впрочем, и многое другое, о чем говорил и сам Путин и премьер-министр, осталось пустым сотрясением воздуха.  Наши руководители просто не имели соответствующих компетенций и необходимого уровня интеллекта, чтобы оценить возможности технического прогресса. А те люди, у которых и интеллект и мозги были, в необходимом объеме, никак не вписывались в &quot;команду&quot; Кремля, так способ работы их мозга подразумевал критическое мышление и неприемлимость каких-либо авторитетов ни в отношении вышестоящих начальников, ни в отношении &quot;указаний&quot;, &quot;поручений&quot; с самого верха в Кремле. Поэтому общий результат состояния микроэлектроники в стране - это следствие экономической политики Путина. Понятно, что кое-что в России сделано, например АО &quot;Микрон&quot;... НО того, что сделано - в десятки раз меньше того, что НУЖНО и МОЖНО было сделать за последние 20 лет. Но сделано не было !
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