Взорвать, нельзя оставить: почему США идут на угрозы ради Тайваня

ЮВ

Юрий Во

Автор прав. Отечественную микроэлектронику начали хоронить в 70-е годы, а потом практически убили в 90-е. А последние годы, начиная с 2000 - это годы правления Путина было много разговоров и планов по возрождению этой отрасли. К сожалению, ВСЁ это так и осталось разговорами. Впрочем, и многое другое, о чем говорил и сам Путин и премьер-министр, осталось пустым сотрясением воздуха. Наши руководители просто не имели соответствующих компетенций и необходимого уровня интеллекта, чтобы оценить возможности технического прогресса. А те люди, у которых и интеллект и мозги были, в необходимом объеме, никак не вписывались в "команду" Кремля, так способ работы их мозга подразумевал критическое мышление и неприемлимость каких-либо авторитетов ни в отношении вышестоящих начальников, ни в отношении "указаний", "поручений" с самого верха в Кремле. Поэтому общий результат состояния микроэлектроники в стране - это следствие экономической политики Путина. Понятно, что кое-что в России сделано, например АО "Микрон"... НО того, что сделано - в десятки раз меньше того, что НУЖНО и МОЖНО было сделать за последние 20 лет. Но сделано не было !