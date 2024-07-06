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Кириенко: выставка-форум "Россия" вошла в 10 самых посещаемых мест мира

Проходящая на ВДНХ в Москве выставка-форум "Россия" вошла в топ-10 наиболее посещаемых мест мира. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента (АП) России Сергей Кириенко рассказал на церемонии награждения участников выставки.

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