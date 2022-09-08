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Ирония борьбы: история Жени Лукашина повторилась в Голливуде

Ирония борьбы: история Жени Лукашина повторилась в Голливуде

Новая кинопрокатная неделя запомнится большой премьерой. На экранах — виртуозная философичная фэнтези-драма от автора «Иствикских ведьм» и «Безумного Макса» Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях.

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