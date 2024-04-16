Врач-диетолог Дюваль дала рекомендации по похудению к лету без голодовки

Чтобы привести себя в форму, нужно соблюдать несколько простых, но важных правил.За полтора месяца, которые остались до лета, без вреда для здоровья при комплексном подходе можно без труда сбросить 3-5 килограммов.
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