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SMH: Умеренное потребление алкоголя снижает потерю мышц

SMH: Умеренное потребление алкоголя снижает потерю мышц

По информации The Sydney Morning Herald, умеренное потребление алкоголя может способствовать снижению потери мышечной массы и функции у мужчин, что помогает бороться с саркопенией — заболеванием, характеризующимся уменьшением скелетной мышцы.

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