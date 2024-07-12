SMH: Умеренное потребление алкоголя снижает потерю мышц

По информации The Sydney Morning Herald, умеренное потребление алкоголя может способствовать снижению потери мышечной массы и функции у мужчин, что помогает бороться с саркопенией — заболеванием, характеризующимся уменьшением скелетной мышцы.
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