Израиль ввел ограничения на оккупированных Голанских высотах

Ограничения для нескольких городов у сирийской границы после падения режима президента Сирии Башара Асада и захвата Дамаска исламистскими повстанцами ужесточит армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), 8 декабря сообщила газета The Times of Israel.
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