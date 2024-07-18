В бюджет государственного социального страхования на текущий год внесены изменения

Законодатели одобрили во втором чтении проект Закона о внесении изменений в бюджет государственного социального страхования на текущий год с целью приведения его в соответствие с пересмотренными макроэкономическими показателями.
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