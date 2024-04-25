Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт вместе с пехотой ВСУ

Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт вместе с пехотой ВСУ

Экипажи российский истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили украинский опорный пункт и живую силу неприятеля в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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