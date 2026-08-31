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Гавриков о жизни в России и Америке: «В США скорее дороже, но средний уровень зарплат выше. Но и в Москве может быть дороже, нежели в любом другом городе РФ, и то же с Нью-Йорком»

Владислав Гавриков сравнил стоимость жизни в России и Соединенных Штатах Америки. – Читал, что в США довольно дорого жить, при этом отмечают, что в некоторых аспектах там дешевле, чем в России.

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