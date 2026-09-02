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Старинный кирпич и минимум глянца: как устроена квартира Ирины Пеговой в центре Москвы

Старинный кирпич и минимум глянца: как устроена квартира Ирины Пеговой в центре Москвы

Для Ирины Пеговой дом никогда не был показательной площадкой или способом подчеркнуть статус. В отличие от своих экранных героинь, в обычной жизни актриса ищет простое бытовое удобство, тишину и много естественного света.

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