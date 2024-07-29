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Вечерний Новосибирск

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Ураган оставил без электричества более 25 тысяч жителей Новосибирской области

Ураган оставил без электричества более 25 тысяч жителей Новосибирской области

Нарушение электроснабжения произошло на территории Новосибирска и шести районов области. Под отключение попали около 6 тысяч жилых домов с населением более 25 тысяч человек, 53 социально значимых объекта.

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