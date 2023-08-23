Погасла звезда итальянской эстрады: Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет Елена ГалицкаяИталия потеряла выдающегося музыканта и певца Тото Кутуньо, который скончался 22 августа 2023 года в возрасте 80 лет.