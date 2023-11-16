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Не пора ли начать ликвидировать предателей?

Не пора ли начать ликвидировать предателей?

Текст   дня.На сайте Стэнфордского университета опубликовали проект новых санкций против России.С учетом того, что против нас постоянно водят какие-то санкции и по большей части, либо безуспешно, либо даже нам на пользу, я бы ваше внимание на этом не заострял.

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Комментарии
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Н
Николай
К стенке!!!
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19 час.
A
Antanas
Предатель всегда остаётса предателем.Смертная казнь нужна как воздух.👍👍👍👍👍.
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17 час.
Игорь Василевский
Так они от... несварения представятся... или ветром надует неожиданно... Была бы политическая воля. Да и зачем афишировать?
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8 час.

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