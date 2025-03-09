Флорист рассказала, как продлить жизнь цветам после 8 Марта

Чтобы продлить жизнь цветам, которые подарили в честь праздника 8 Марта, необходимо следовать определенным правилам, просто поставить их в воду недостаточно, предупредила в беседе со «Звездой» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.