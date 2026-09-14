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Боец Довод рассказал, как ВС России сбивают дроны ВСУ без риска для жителей

Боец Довод рассказал, как ВС России сбивают дроны ВСУ без риска для жителей

Российские военные нейтрализуют беспилотники ВСУ рядом с объектами гражданской инфраструктуры в Запорожской области, строго придерживаясь границ огневого воздействия.

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