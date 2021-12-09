МВД РФ подготовило законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид

depositphotos МВД России подготовило законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид. Об этом заявил ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
depositphotos МВД России подготовило законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид. Об этом заявил ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
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