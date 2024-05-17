Полковник Свит: ВСУ в Харьковской области отступают, а стабилизацией даже и не пахнет

Экс-глава разведки Европейского командования США, отставной офицер Джон Свит выступил в эфире на львовском телеканале «Первый западный» и критично отнесся к словам президента Украины Владимира Зеленского о стабилизации ситуации в Харьковской области.
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