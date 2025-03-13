Назван более точный и правильный метод измерения артериального давления

Ученые Гарвардского университета обнаружили, что повышенное артериальное давление, измеренное в положении лежа, существенно увеличивает вероятность развития серьезных сердечно-сосудистых проблем и преждевременной смерти.
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