Суд объявил Жанну Немцову в розыск

Московский городской суд 17 сентября оставил в силе решение о заочном аресте Жанны Немцовой и объявил её в международный розыск.
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