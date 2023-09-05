Посетителей МУФ научат анализировать почву и подбирать рыб в аквариумы

Известия/Александр Казаков Посетителей Московского урбанистического форума (МУФ) в последнюю неделю его работы ждут разнообразные мастер-классы: в будни гостей будут учить подбирать рыб в аквариум и помогут сделать картину из морской гальки.
Известия/Александр Казаков Посетителей Московского урбанистического форума (МУФ) в последнюю неделю его работы ждут разнообразные мастер-классы: в будни гостей будут учить подбирать рыб в аквариум и помогут сделать картину из морской гальки.
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